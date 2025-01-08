Лукашенко помогает Путину строить мир, в котором будет тяжело выжить не только Украине, но и Беларуси – Портников

По мнению журналиста, выжить в таком мире будет тяжело не только Украине, но и самой Беларуси.

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко уже начал предвыборную кампанию перед очередной фикцией "выборов" президента Белоруссии. Поэтому он просто не мог проигнорировать интервью Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, в котором украинский президент вспомнил, как Лукашенко извинялся после нападения России с территории Беларуси.

Об этом пишет журналист Виталий Портников в статье для "Крым. Реалии".

"Понятно, что признать себя ответственным за предоставление территории собственной страны как плацдарма для агрессии Лукашенко не хочет. Однако после 30-летнего пребывания у власти он должен понять, что втягивать собственную страну в войну – это способствовать игнорированию международного права. А именно этим он в последние годы и занимается. Поэтому не стоит перекладывать ответственность с больной головы на здоровую", — отметил Портников.

Он напомнил, что ранее в интервью BBC Лукашенко говорил, что готов поехать в теплый аннексированный Россией Крым, как только Путин его пригласит, но этот визит так и не состоялся. Впрочем, белорусский диктатор успешно добрался до Абхазии, территорию которой фактически контролирует Россия, а также принимал в Минске президента Абхазии Аслана Бжанию.

"Не менее показательна была встреча Лукашенко с руководителем оккупированной и аннексированной "ДНР" Денисом Пушилиным и проведение в Беларуси "Дней Крыма". Таким образом, Лукашенко, похоже, продемонстрировал, что солидарен с Путиным в принципиальном вопросе – в пренебрежении международным правом. Что вместе с российским президентом он готов строить мир, в котором будущее государств будет определяться не международным правом, а правом силы. Соглашаясь встречаться с лидерами марионеточных режимов, он сам демонстрирует собственную внешнеполитическую несамостоятельность", – отметил Портников.

По словам журналиста, действия Лукашенко демонстрируют его согласие признавать право силы и придерживаться его как в отношении оппозиционных белорусов, так и соседних стран.

"Но в мире, который Лукашенко помогает построить Путину, трудно будет выжить не только Украине, но и самой Беларуси. Потому что такой мир является миром для диктаторов, а не для народов", — подчеркнул Виталий Портников.

Напомним, Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в "войнушку". Он также заявил, что до этого времени был "в хороших отношениях" с Зеленским и не понимает поведения украинского президента.

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