Мир
88
2 мин

Лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой

Именно из-за таких полетов за последние месяцы в районе Вильнюса пришлось закрыть более десятка аэропортов.

Игорь Бережанский
Лукашенко обещает прекратить терроризацию Литвы

Лукашенко обещает прекратить терроризацию Литвы / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился остановить полеты воздушных шаров в сторону Литвы, применявшихся для контрабанды.

Об этом заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул, которого цитирует Reuters.

По его словам, после двух дней переговоров с Лукашенко белорусский лидер пообещал приложить максимум усилий, чтобы прекратить использование метеозондов и воздушных шаров для незаконной перевозки сигарет.

Как отмечается, именно из-за таких полетов в последние месяцы в районе Вильнюса пришлось закрыть более десятка аэропортов.

Литва расценила действия Беларуси как гибридную атаку. В ответ власти страны ввели чрезвычайное положение и привлекли военную поддержку для борьбы с контрабандистами.

Джон Коул выразил осторожный оптимизм по поводу достигнутых договоренностей.

«Президент Белоруссии искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет время, но вопрос можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями», — отметил спецпосланник США.

Он также добавил, что Литва со своей стороны делает все возможное для контроля над получателями контрабанды, а обе стороны активно сотрудничают для стабилизации ситуации.

88
