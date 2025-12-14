Лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой

Лукашенко обещает прекратить терроризацию Литвы / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился остановить полеты воздушных шаров в сторону Литвы, применявшихся для контрабанды.

Об этом заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул, которого цитирует Reuters.

По его словам, после двух дней переговоров с Лукашенко белорусский лидер пообещал приложить максимум усилий, чтобы прекратить использование метеозондов и воздушных шаров для незаконной перевозки сигарет.

Реклама

Как отмечается, именно из-за таких полетов в последние месяцы в районе Вильнюса пришлось закрыть более десятка аэропортов.

Литва расценила действия Беларуси как гибридную атаку. В ответ власти страны ввели чрезвычайное положение и привлекли военную поддержку для борьбы с контрабандистами.

Джон Коул выразил осторожный оптимизм по поводу достигнутых договоренностей.

«Президент Белоруссии искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет время, но вопрос можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями», — отметил спецпосланник США.

Реклама

Он также добавил, что Литва со своей стороны делает все возможное для контроля над получателями контрабанды, а обе стороны активно сотрудничают для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что более сотни политзаключенных, которых режим содержал в тюрьмах, освободили в обмен на пленных россиян и белорусов, которые воевали против Украины.

Мы ранее информировали, что посланник президента США в Беларуси Джон Коул обсудил с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко войну в Украине, надеясь, что тот имеет влияние на президента государства-агрессорки Владимира Путина.