Лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой
Именно из-за таких полетов за последние месяцы в районе Вильнюса пришлось закрыть более десятка аэропортов.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился остановить полеты воздушных шаров в сторону Литвы, применявшихся для контрабанды.
Об этом заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул, которого цитирует Reuters.
По его словам, после двух дней переговоров с Лукашенко белорусский лидер пообещал приложить максимум усилий, чтобы прекратить использование метеозондов и воздушных шаров для незаконной перевозки сигарет.
Как отмечается, именно из-за таких полетов в последние месяцы в районе Вильнюса пришлось закрыть более десятка аэропортов.
Литва расценила действия Беларуси как гибридную атаку. В ответ власти страны ввели чрезвычайное положение и привлекли военную поддержку для борьбы с контрабандистами.
Джон Коул выразил осторожный оптимизм по поводу достигнутых договоренностей.
«Президент Белоруссии искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет время, но вопрос можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями», — отметил спецпосланник США.
Он также добавил, что Литва со своей стороны делает все возможное для контроля над получателями контрабанды, а обе стороны активно сотрудничают для стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что более сотни политзаключенных, которых режим содержал в тюрьмах, освободили в обмен на пленных россиян и белорусов, которые воевали против Украины.
Мы ранее информировали, что посланник президента США в Беларуси Джон Коул обсудил с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко войну в Украине, надеясь, что тот имеет влияние на президента государства-агрессорки Владимира Путина.