Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил судьям разработать возможность создания военно-полевых судов. Очевидно, что режим таким образом готовит судебную систему к работе в условиях военного времени.

Об этом в интервью «24 Каналу» сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

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По словам Латушко, фактически белорусский режим готовит судебную систему для работы в условиях военного времени.

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Это происходит на фоне прочих военных приготовлений в стране. Латушко обращает внимание, что Лукашенко не только усиливает военное направление, но пытается перестроить государственное управление с учетом возможного обострения.

«В то же время белорусский диктатор ведет два параллельных направления. Первый — пытается добиться проведения переговоров по Украине в Минске или получить место за столом переговоров в качестве посредника. Второй — подготовка к войне», — отметил он.

Ранее стало известно, что в 2027 году белорусский режим планирует потратить на оборону и силовой аппарат около 4,32 миллиарда долларов — почти 21% расходов государственного бюджета.

По данным СБУ, оборонные расходы вырастут на 15% — до 1,76 миллиарда долларов. На суды, правоохранительную деятельность и безопасность предусматривают 2,54 миллиарда долларов, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Общие бюджетные расходы одновременно увеличатся всего на 3,6%.

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