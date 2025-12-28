- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1306
- Время на прочтение
- 2 мин
Лукашенко "повалили": эпическое падение диктатора на хоккейном шоу (видео)
После столкновения на хоккейной площадке с партнером по команде растолстевший и неуклюжий Лукашенко выпустил из рук клюшку и загремел спиной об лед во весь свой рост.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пережил эпическое падение во время хоккейного матча, который 27 декабря его команда проводила с командой Брестской области.
Видео со «свержением» белорусского диктатора опубликовал в своем Telegram-канале блогер Сергей Беспалов.
На опубликованном фрагменте хоккейного шоу, которые очень любит Лукашенко, видно, что хоккеист под номером «68» случайно врезается в спину своего партнера по команде под номером «01» — под ним традиционно выступает белорусский диктатор, которого подхалимы государственных СМИ называют «первым».
После столкновения с хоккеистом растолстевший и неуклюжий Лукашенко выпустил из рук клюшку и загремел спиной об лед во весь свой рост, ударившись головой о каток.
Как сообщает издание «Зеркало», под номером «68» за команду Лукашенко играл Ярослав Чуприс, бывший хоккеист сборной Беларуси.
После падения Лукашенко игра на некоторое время прекратилась, трибуны замолчали, а Чуприс сразу бросился к диктатору, чтобы помочь ему встать на ноги. К месту инцидента подъехали еще несколько игроков из команды Лукашенко.
Комментатор какое-то время не мог подобрать нужных слов, но в конце концов предложил «поддержать первого номера».
Пресс-служба Лукашенко обошла вниманием этот момент, но бодро отрапортовала, что хоккейное шоу закончилось со счетом 5:5, а «неожиданно» сравнял счет в матче сын белорусского диктатора Николай Лукашенко, который забросил шайбу за три десятых секунды до конца третьего периода.
Напомним, ранее сообщалось, что во время переговоров с представителем США об освобождении политзаключенных самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко интересовался препаратом для похудения.