Лукашенко пожаловался на санкции против Беларуси и пригрозил "неприемлемыми убытками"

Лукашенко пожаловался на санкции против Беларуси и пригрозил "неприемлемыми убытками"

Лукашенко говорит, что белорусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб".

Александр Лукашенко заявил о мол начале "террористической атаки" на Беларусь и обвинил Запад в якобы попытках лишить страну суверенитета.

Об этом пишет БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, санкциями в отношении Беларуси Запад мол пытается лишить страну суверенитета. Также, по его словам, у границ "наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала "Североатлантического альянса".

"Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он заверил, что Беларусь готова к диалогу и сотрудничеству с любой страной, но пригрозил, что при необходимости, стране есть чем ответить.

"Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащена, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб", — пригрозил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а потому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.

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