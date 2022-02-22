Лукашенко предложил украинцам "славянский" мир и заявил, что, несмотря на все, будет защищать Россию

Лукашенко предложил украинцам "славянский" мир и заявил, что, несмотря на все, будет защищать Россию

Лукашенко призвал власти Украины "отмахнуться от заокеанских хозяев".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал украинский народ и власть к "миру и согласию".

Об этом он сказал 22 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси, пишет белорусское издание БелТА.

"Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир. И с этой высокой трибуны в этот острый период я хочу еще раз обратиться к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии", — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко призвал власти Украины "отмахнуться от заокеанских хозяев". Следует отметить, что именно такую риторику придерживается и Москва.

Так, самопровозглашенный белорусский глава подчеркнул, что, несмотря на все, будет защищать Россию.

"Те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять россиян в спину через Беларусь вам не удастся", — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее на фоне угрозы вторжения РФ в Украину Лукашенко заявил, что готов первым идти на войну. Мол, будет делать все, чтобы защитить Беларусь.

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