Лукашенко предложил вернуть переговоры "по Украине" в Минск — Путин отреагировал

Встреча Путина и Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный белорусский руководитель Александр Лукашенко озвучил идею вернуться к так называемым «мирным переговорам» по поводу российско-украинской войны в Минске.

Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке Лукашенко заявил, сообщает агентство БЕЛТА.

Так что Лукашенко снова предлагает Минск как площадку. По его словам, Минск якобы готов в любой момент принять новый раунд переговоров.

Реклама

«Если вы захотите снова вернуться в Минск — а это, на мой взгляд, вполне уместно, — мы всегда открыты. Что касается Украины, нам часто высказывают претензии… Мы ведем разговоры и с Западом, и с США. И когда они начинают это нарушать, я спрашиваю: „Разве вы не знали, что наши действия юридически обоснованы, мы же союзники?“ — заявил он.

Путин отреагировал на такую идею заявлением о «мирных средствах» завершения войны.

Он подчеркнул, что планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности союзного государства и ситуацию вокруг войны в Украине.

«На украинском направлении мы двигаемся к результатам, которые нас устраивают, и делаем это мирными средствами. Я знаю, что вы всегда информированы и заинтересованы в завершении этого конфликта», — сказал российский руководитель.

Реклама

Отметим, что пакет договоренностей (Минск-1 и Минск-2), принятых в 2014–2015 гг. с целью остановить боевые действия на востоке Украины, были подписаны в Минске. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года во время заседания Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ предусматривал прекращение огня и ряд шагов безопасности, однако вскоре был нарушен.

Второе соглашение — «Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола», или Минск-2, было согласовано 12 февраля 2015 года также в Минске, после ночных переговоров лидеров «нормандской четверки».

РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже неоднократно делал громкие заявления по поводу войны в Украине. В частности, назвал ее «тягомотиною», которая скоро закончится.

Реклама

Также Лукашенко приглашает украинцев в Беларусь и обещает жизнь, как у себя дома.