Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принялся предлагать себя как «гаранта безопасности» для Владимира Зеленского. Он заявил, что готов вместе с ним отправиться в Москву на переговоры с российским диктатором Путиным о прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, передают белорусские СМИ.

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Лукашенко предложил Зеленскому лететь в Москву на переговоры

Когда журналистка спросила, готов ли он встретиться с президентом Украины, Лукашенко вспомнил слова Путина о том, что Зеленский сам должен приехать в российскую столицу, и предложил отправиться туда вместе с ним.

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«Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем я, как гарант его безопасности и прочего, я мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить», — заявил Лукашенко.

В ответ на замечание журналистки, что Зеленский вряд ли согласится на такую идею, Лукашенко иронически заявил, что война будет продолжаться.

«Ну, не согласится, пусть воюет. Пусть отправляется один на фронт с автоматом и воюет. Война идет. Ее нужно остановить. И мы могли бы договориться. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее Украины, Белоруссии и России. Мы три славянских народа», — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Кроме того, белорусский диктатор хоть и заявил, что будущая безопасность Европы в значительной степени зависит от Франции, но снова принялся продвигать нарратив о «трех главных славянских народах».

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Лукашенко заверил, что Украина, Белоруссия и Россия сами будут решать, как жить дальше в регионе. Также прибег к пропаганде, что якобы быстрее договорятся об окончании войны без участия европейцев.

Кроме этого, белорусский диктатор без веских аргументов принялся уверять, что Путин якобы побеждает на фронте военным путем. Когда журналистка попросила объяснить такую уверенность, Лукашенко не привел никаких фактов и смог издать лишь пустую фразу: «А потому что я вижу это».

Война в Украине — последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Украина продолжает атаковать объекты топливно-энергетического комплекса РФ, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

Кроме этого, Россия снова прибегает к ядерному шантажу. Представители Кремля делают громкие заявления о возможности применения ядерного оружия против Украины, а западные СМИ сообщают о новых тревожных разработках Москвы в космической отрасли.

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