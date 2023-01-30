Лукашенко приехал в Зимбабве: ему на шею натянули "венок" и устроили "дикие танцы" в аэропорту

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл с официальным визитом в Зимбабве.

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Африканская страна организовала прием белорусскому диктатору. В аэропорту его встретил президент Зимбабве, Лукашенко подарили "венок" из живых цветов. Также в честь прибытия диктатора в аэропорту ему показали зажигательные местные танцы.

Белорусские пропагандисты пишут, что Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Беларусь туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.

Отметим, что Зимбабве – довольно бедное государство Африки. Согласно открытым данным, уровень безработицы в этой стране составляет 80%, 68% населения живет на грани бедности.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко покатал в инвалидной коляске по льду раненого уроженца Донбасса, воевавшего за Россию.

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