Лукашенко пригрозил лишением гражданства некоторым белорусам: кого это касается

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко продолжает давление на некоторых граждан своей страны, в том числе активистов.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко намерен лишать гражданства белорусов, покинувших страну и действовавших мол "в ущерб государству".

О Лукашенко заявил на совещании 6 сентября, пишет белорусское государственное издание "Белта".

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, "действует ли в ущерб государству" и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?", — заявил Лукашенко.

Также читайте В Латвии на границе будут дополнительно проверять россиян и белорусов

Кроме того, он считает необходимым обсудить требования к тем, кто получил "карту поляка" или другие документы за рубежом, абсурдно говоря о "другой ориентации".

"Нам нужно разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация". Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", – добавил Лукашенко.

Напомним, Кулеба заявил, что визовые санкции ЕС должны относиться и к гражданам Беларуси.

Читайте также: