Лукашенко пригрозил Украине и Западу войной, если против России совершат агрессию

Лукашенко верит, что в случае нападения на Беларусь российские войска будут будут отстаивать белорусскую землю.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси будут воевать в двух случаях. Первый из них – если против России совершат агрессию.

Таким заявлением Лукашенко отметился во время Национального собрания 28 января, пишет белорусское государственное агентство "Белта".

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Второй случай, по словам самопровозглашенного президента, если агрессия будет направлена на саму Белорусскую Республику. Также Лукашенко считает, что угроза войны в мире – возможна.

"Один из них — если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Вторым поводом для войны и участия в ней — это возможное нападение на союзника — Россию", — сказал Лукашенко. Он заявил, что в таком случае Беларусь подключится к защите России в рамках союзных договоренностей.

"Хочу ответить коллективному Западу, будут ли войска на территории Беларуси. Для них этот вопрос очень важен. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", — пригрозил Лукашенко.

Стоит отметить, раньше Лукашенко отличился очередным циничным заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси угрожал "вернуть Украину в лоно нашего славянства", поскольку он считает, что "украинский, русский и белорусский народы — это братские народы".

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