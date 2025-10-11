ТСН в социальных сетях

Лукашенко приказал привести свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности: что известно

Минск решил проверить свою армию.

Елена Капник
Армия Белоруссии.

Армия Белоруссии. / © Associated Press

Вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности в рамках. Боеготовность проверяют по приказу "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

Отмечается, что по доверенности главнокомандующего проводится проверка подразделений с приведением их к высшей степени боевой готовности.

"Низка подразделений осуществят комплекс мер по переводу в боевую готовность, выдвинут в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - отметили в минобороны.

Напомним, в конце сентября Беларусь заявила, что разместила на своей территории ракетный комплекс «Орешник». В Минске говорят, мол, прибегли к такому шагу, чтобы обеспечить безопасность республики. Якобы речь идет о "чисто оборонном подходе".

