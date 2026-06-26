ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
491
Время на прочтение
2 мин

Лукашенко прилетел к Путину после просьбы не втягивать Беларусь в войну

Встреча российских и белорусских диктаторов проходит в крайне напряженной обстановке из-за попыток Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
1 комментарий
Лукашенко и Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае для проведения переговоров.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В сообщении говорится, что главы государств должны обсудить «ключевые вопросы повестки дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и в мире».

Как отмечает издание The Moscow Times, встреча российских и белорусских диктаторов проходит в крайне напряженной обстановке.

Накануне, в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Гризлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной — и впервые открыто подтвердил, что Кремль оказывает давление на Минск с целью вовлечь его в более активное участие в боевых действиях.

Пропагандисты российского агентства ТАСС проигнорировали это заявление в своих репортажах.

Об усилении давления со стороны Москвы ранее сообщало издание The Wall Street Journal: Путин якобы требует от Лукашенко участия в эскалации войны против Украины, угрожая в случае отказа прекратить финансовую поддержку Беларуси. Среди требований Кремля также фигурирует проведение операций против стран НАТО.

Параллельно продолжается история с ретрансляторами на белорусской территории, которые помогали российским беспилотникам наносить удары по украинским городам.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Минску семидневный ультиматум относительно их демонтажа. В начале этой недели он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба самого оборудования остается неизвестной.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем якобы восстановят тесные отношения.

Комментарии (1)
Сортировать:
pat3063
19:04, 2026.06.26
https://tsn.ua/ukrayina/chy-spravdi-biloruskyy-litak-zalitav-do-ukrayiny-shcho-ziasuvaly-povitriani-syly-3114971.html а казав що не буде робити напад)
Дата публикации
Количество просмотров
491
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie