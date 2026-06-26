Лукашенко прилетел к Путину после просьбы не втягивать Беларусь в войну

Александр Лукашенко и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае для проведения переговоров.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В сообщении говорится, что главы государств должны обсудить «ключевые вопросы повестки дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и в мире».

Реклама

Как отмечает издание The Moscow Times, встреча российских и белорусских диктаторов проходит в крайне напряженной обстановке.

Накануне, в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Гризлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной — и впервые открыто подтвердил, что Кремль оказывает давление на Минск с целью вовлечь его в более активное участие в боевых действиях.

Пропагандисты российского агентства ТАСС проигнорировали это заявление в своих репортажах.

Об усилении давления со стороны Москвы ранее сообщало издание The Wall Street Journal: Путин якобы требует от Лукашенко участия в эскалации войны против Украины, угрожая в случае отказа прекратить финансовую поддержку Беларуси. Среди требований Кремля также фигурирует проведение операций против стран НАТО.

Реклама

Параллельно продолжается история с ретрансляторами на белорусской территории, которые помогали российским беспилотникам наносить удары по украинским городам.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Минску семидневный ультиматум относительно их демонтажа. В начале этой недели он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба самого оборудования остается неизвестной.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем якобы восстановят тесные отношения.

Новости партнеров