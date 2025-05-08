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Лукашенко признал, что задержался у власти, и обратился к белорусам со странной просьбой
Диктатор говорит, что народу нужно еще немного потерпеть его нахождение у власти.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он «задержался у власти». В этой связи он даже попросил белорусов немного потерпеть.
Об этом пишет издание «Зеркало».
«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немного задержался у власти, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — сказал Лукашенко.
Кроме того, он призвал белорусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах — каждый должен заниматься своими вопросами, чтобы машина работала без сбоев.
В то же время, диктатор заверил, что пока не ищет себе преемника.
«Я этого преемника не ищу», — коротко сказал он.
Напомним, 26 января в Беларуси 70-летний Лукашенко, управляющий страной уже более 30 лет, провел уже седьмые так называемые «перевыборы» самого себя. Еврокомиссия признала «выборы» президента Беларуси фиктивными, не соответствующими принципам демократии и лишенными какой-либо легитимности.
Напомним, Лукашенко впервые пришел к власти в июле 1994 года. Сейчас в стране не осталось ни одного политика, который мог бы составить Лукашенко реальную конкуренцию.