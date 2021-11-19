Лукашенко признал причастность своих силовиков к коллапсу на польской границе

Несмотря на это, он заявил, что не причастен к перевозке мигрантов в Беларусь.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам штурмовать польскую границу.
Об этом он сказал во время интервью BBC.
"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. У нас есть сердце. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них и помогал им (мигрантам – ред.). Я даже не буду в этом разбираться", — заявил Лукашенко.
Несмотря на это, самопровозглашенный президент заявил, что не причастен к перевозке мигрантов в Беларусь с целью создать искусственный мигрантский кризис.
"Я говорил им, что я не собираюсь задерживать этих мигрантов на границе, не буду держать их, и даже если они и будут идти дальше (в Польшу – ред.), я все равно не буду их останавливать, потому что они хотят в вашу страну, а не в мою", — подчеркнул Лукашенко.
Он также подчеркнул, что не хотел бы вообще, чтобы мигранты направлялись в ЕС через его страну.
Напомним, сегодня, 19 ноября, в Польше заявили, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов находившихся там более недели. Сообщается, что часть из них улетела домой.
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