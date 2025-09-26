Лукашенко призвал Зеленского "остановиться", иначе потеряет "всю Украину"

Александр Лукашенко / © Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с очередной серией громких заявлений по поводу войны в Украине.

Об этом пишут РосСМИ.

Лукашенко отреагировал на слова российского журналиста о возможных ударах по Москве и Кремлю, призвав украинского президента «успокоиться» и обсудить последствия.

«А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу нужно успокоиться», — заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор намекнул, что на столе переговоров уже лежат якобы «хорошие предложения», которые удовлетворят украинскую сторону, но она не желает их принимать.

«Есть на столе хорошие предложения… Предложение об Украине, которая на Аляске, в том числе, была великолепна Дональдом Трампом, ввезена в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсуждать. Очень хорошее предложение», — заявил Лукашенко, добавив, что россияне согласились с этими условиями, а американцы взяли паузу.

Он предупредил, что если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет иметь худшие последствия, чем в начале войны.

«Сейчас не остановится… они теряют всю Украину», — пригрозил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что на всех фронтах и особенно на некоторых участках россияне практически захватили большие населенные пункты. Он подчеркнул, что дальше российскую армию «трудно будет остановить».

Именно поэтому, по словам диктатора, Владимир Зеленский должен не просто разговаривать, а «согласиться на выгодные ему условия», которые «одобрены были американцами».

В конце Лукашенко заявил о готовности лично поговорить с Зеленским и еще раз призвал к переговорам: «Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться… Не договоримся, будет плохо всем».

Напомним, также в Кремле сделали очередное заявление о возможных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Пескова, российский президент сохраняет готовность к встрече, но только при одном условии: она должна быть тщательно подготовлена. Песков назвал переговоры без предварительного согласования «пиар-акцией», которая не даст результатов.