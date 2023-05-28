Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" ради ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" (надгосударственное образование России и Беларуси), чтобы получить ядерное оружие.

Об этом Лукашенко заявил в комментарии российским пропагандистам.

Контекст

Недавно президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев упрекнул Москву и Минск, заявив Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство, составляют проблему для других государств Евразийского экономического союза.

"Я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих. Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях – вопрос концептуальный. Нам нужно обсудить эту проблему", – отметил Токаев.

Что ответил Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал заявление Токаева о ядерном оружии "одном на двоих".

"Если кто-то переживает – ну не думаю, что Касим Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг, то никто не имеет ничего против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз с Россией и Беларусью нужно вступать. Все! И будет ядерное оружие на всех. Стратегически мы должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", – заявил Лукашенко.

Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сообщил, что Лукашенко был госпитализирован в критическом состоянии после встречи с Путиным.

Напомним, Россия и Беларусь 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

Германия и Соединенные Штаты осудили размещение ядерного вооружения в Беларуси.