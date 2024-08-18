Лукашенко призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров: что на самом деле означает это заявление – эксперт

Если определенная страна инициирует переговоры, она пытается подчеркнуть свой статус. Беларусь ищет свое место на геополитической арене.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и завершить боевые действия.

Об этом в разговоре с "24 Каналом" отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Усс не исключил, что когда Кулеба поехал в Китай, то накануне этого визита могла состояться встреча Лукашенко с китайской стороной. Эксперт предположил, что это произошло, чтобы Белоруссия отвела свои войска от границы с Украиной. Это позволило высвободить определенные силы ВСУ, которые Украина отправила не на фронт, а в Курскую область.

"Китай мог дать "зеленый свет", чтобы Украина зашла в Россию в обмен на то, чтобы она сказала западным партнерам о такой договоренности, а те учли это при построении своих отношений с Китаем и Беларусью, в первую очередь по экономическим вопросам. Ведь Запад хочет по этому поводу быть более жестким", – предположил Усс.

Как события в Курской области продемонстрировали слабость России

Китай употребляет РФ в собственных интересах. Ведь, по словам эксперта, у Пекина есть территориальные претензии к России. Он напомнил историю с Даманским островом во времена СССР, это был первый прецедент захода армии чужой страны на территорию России.

Эксперт подчеркнул, что Китай имеет свое видение определенных российских территорий, в частности региона Приморья. По словам Уса, некоторые союзники России не исключают ее поражения или даже стремятся к этому.

Напомним, журналистка ТСН Наталья Нагорная уже задавала вопрос о мирных переговорах Украины с Кремлем главе МИД во время его визита в КНР. Эксклюзивные детали от министра Дмитрия Кулебы удалось узнать ей из первых уст.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полную версию интервью Кулебы из Китая: ЭТО ВПЕРВЫЕ! Китай СОЗРЕВ! Все о переговорах, на чьей стороне Си, чей план мира лучше

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