Лукашенко призвал воровать украинские и европейские заводы, чтобы производить там "кровати и табуретки"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал своих чиновников не ждать, пока владельцы иностранных заводов продадут свое имущество, а "прихватизовывать" предприятия, чтобы производить там продукцию.

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко на одном из своих совещаний поинтересовался у чиновника, что в его регионе с промышленными предприятиями. Он сообщил, что завод электродов прекратил свою работу, поскольку его владельцами являются граждане Украины. Лукашенко заявил, что не нужно ждать, когда сменится собственник, а просто отбирать имущество и продолжать работу завода. То же он сказал и относительно компании IKEA.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что украинцы и европейцы привезли в Беларусь технологии, однако из-за соучастия его государства в войне против Украины компании прекратили свою деятельность. Лукашенко утверждает, что не нужно ждать, пока владельцы найдут новых покупателей, а просто украсть заводы вместе с технологиями и оборудованием. Беларусский диктатор добавил, что, мол, они тоже смогут делать "кровати и табуретки" и потом даже продавать их в ЕС и Украину.

Осторожно, видео пропаганда!

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, в тот же день ему позвонил министр обороны Беларуси и призвал капитулировать. Также в Беларусь прибыла российская делегация, чтобы начать мирные переговоры. Украинская сторона отметила, что тогда россияне не планировали договариваться, а выдвигали свои ультиматумы.

С территории Беларуси Россия также обстреливала Украину ракетами. В настоящее время Беларусь принимает на своей территории российских оккупантов и передает армии РФ тяжелую бронетехнику.

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