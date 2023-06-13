Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье: "Бегал, прыгал, в хоккей играл"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о состоянии своего здоровья. Мол, слухи о проблемах были выдумками.

Диктатор во время посещения одного из военных предприятий прокомментировал слухи о своем здоровье, сообщает БЕЛТА.

"Все, что было написано, — это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. Все это ложь. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что будешь долго восстанавливаться", — рассказал "президент".

Напомним, Лукашенко с забинтованной рукой был замечен на параде в Москве 9 мая.

Слухи о здоровье Лукашенко

О состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы начали ходить разные слухи. Тогда он не участвовал в неформальном завтраке с другими лидерами стран СНГ.

Тогда медиа начали писать об ухудшении самочувствия диктатора. В частности, была информация о вирусной инфекции и инфекционно-аллергическом миокардите — заболевании сердечной мышцы.

Сообщалось, что после парада на Красной площади Лукашенко резко стало плохо. В аэропорт в Москве его сопровождала карета скорой помощи. Уже через несколько дней в Минске его якобы госпитализировали в критическом состоянии.

СМИ также писали, что для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в том числе из центра им. Бакулева. По их данным, у "президента" был какой-то сбой, вызвавший очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания.

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