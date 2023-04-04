Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси: одна из бригад отправилась для выполнения задач (видео)

Военнослужащие сняли технику с длительного хранения и прошли переобучение на право управления грузовыми автомобилями.

Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ отправились в назначенный район для выполнения задачи в рамках проверки боеготовности армии.

Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии, опубликовав кадры выдвижения военных.

"Как сообщалось ранее, одно из подразделений материального обеспечения 120-й отдельной механизированной бригады было приведено в готовность к выполнению задач по назначению. Военнослужащие сняли технику с длительного хранения, прошли переобучение на право управления грузовыми автомобилями и буксировку прицепов", — говорится в заявлении Минобороны.

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Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратился к народу с посланием, во время которого объявил о приказе проверить боеготовность армии Беларуси.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев прокомментировал поручение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и заверил, что украинская разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

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