Лукашенко расхвалил "лучше натовских" белорусские аптечки и передал партию войскам РФ: фото, видео

Неизвестно, откуда сын Лукашенко взял "натовскую аптечку", но диктатор убеждает, что после замечаний "малого" в Беларуси разработали лучшую армейскую аптечку.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался аптечками белорусской армии, которые якобы "лучше натовских", и передал партию таких аптечек российским военным.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Так, Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесневский, где расположены российские войска. Там белорусский диктатор и принялся хвастаться новой белорусской аптечкой, которую якобы разработали после замечания его младшего сына.

"Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Говорит: "Папа, ну это что такое? Начал разворачивать... Я начал рассматривать в деталях: натовская, украинская, польская (аптечка – ред.), но они на базе натовских, и российская, белорусская. Те более практичные", – сказал Лукашенко.

Он взялся убеждать, что после этого в Беларуси разработали новые аптечки, "лучше натовских". И их одобрил сын самопровозглашенного президента РБ.

"И вот они за несколько месяцев сделали аптечку лучше натовской. Когда я принес малому, говорю, ну посмотри. Он развернул, утром мне принес: да, эта, говорит, лучше", — нафантазировал Лукашенко.

Добавим, что белорусские армейские аптечки производит минское предприятие "Асомедика". Укомплектованы эти аптечки тоже белорусскими средствами. Ознакомиться с ними можно на опубликованных фото.

Заметим, что Лукашенко решил позаботиться о здоровье российских военных, и сказал, что передает им крупную партию индивидуальных аптечек. На видео с полигона, который посетил диктатор, было зафиксировано пять грузовиков с коробками.

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Напомним, что в Беларуси начали вызывать в военкоматаы мужчин призывного возраста якобы "для уточнения учетных данных". Объявление об этом было запущено на электронном табло на вокзале.

В то же время в Минобороны Беларуси информируют, что в страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и спецтехника РФ в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

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