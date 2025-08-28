ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Мир
1261
1 мин

Лукашенко раскрыл новую просьбу Путина: что он привезет в Россию

Путин попросил необычный «презент» от Лукашенко.

Руслана Сивак
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привезет российскому президенту Владимиру Путину белорусский картофель.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин сам попросил об этом.

«Путин меня просит картошки дать своей белорусской», — сказал Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости. Он пожелал украинцам, в частности, "найти ответы на сегодняшние вызовы".

Также развеял надежду на массовое освобождение политзаключенных, о котором его просил Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора. Лукашенко заявил, что не будет выпускать "бандитов".

1261
