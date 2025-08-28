Лукашенко раскрыл новую просьбу Путина: что он привезет в Россию

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привезет российскому президенту Владимиру Путину белорусский картофель.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин сам попросил об этом.

«Путин меня просит картошки дать своей белорусской», — сказал Лукашенко.

