Лукашенко раскрыл, планирует ли Беларусь вступать в войну против Украины

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен становиться участником войны РФ против Украины. По его словам, открытие фронта с белорусской территории создало бы для России и Беларуси дополнительные 1500 километров линии фронта, которую невозможно обеспечить защитой.

Об этом Александр Лукашенко сообщил в интервью, передают белорусские СМИ.

Лукашенко о войне в Украине — что заявил

Лукашенко пояснил, что Беларусь уязвима в военном плане, а в случае боевых действий ее производственные и логистические объекты окажутся под ударом.

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«Мы много раз говорили о том, что совершенно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси по разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, потому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что у украинских военных намечены цели на белорусской территории, а белорусское общество негативно относится к конфликтам.

«Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения производственные и логистические окажутся под ударом. Ну, как они (украинцы — ред.) заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина народ наш не принимает войны. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет много наших военных», — заверил Лукашенко.

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Лукашенко об украинском народе

Кроме военных и экономических факторов, Лукашенко акцентировал внимание на тесных человеческих связях, делающих войну между народами недопустимой.

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«В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге, живут семьи украинцев. Есть там общие семьи, переженились, все дети, вырастили жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговом, Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, как все переплетено. И ряд других моментов. И мы что, должны все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет», — заверил Лукашенко.

В то же время, Лукашенко назвал заявления Владимира Зеленского о возможной атаке из Беларуси «неуклюжими». Он предположил, что украинский президент делает их под давлением западных партнеров, несмотря на то, что, как утверждает Лукашенко, «никакой опасности со стороны Беларуси нет».

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Ранее мы писали, что Россия может давить на Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Но, по словам Кирилла Сазонова, подобный сценарий несет серьезные риски для самого Минска.

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