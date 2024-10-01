Лукашенко рассказал, есть ли в планах Беларуси и РФ захват Чернобыльской АЭС

Лукашенко напоминает об истории Чернобыля и его влиянии на Беларусь.

Беларусь и Россия не намерены захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает пропагандистское медиа Sputnik и пресс-служба МАГАТЭ.

Лукашенко отметил, что не понимает, почему Украина якобы распространяет "фейки" на этот счет, подчеркнув, что такие планы отсутствуют как в Минске, так и в Москве.

"Мы на разные авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что якобы Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию", — сказал он.

Лукашенко выразил недоумение по поводу распространения фейков о захвате Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что Беларусь уже пострадала от последствий взрыва на станции, которую не строила, не обслуживала и не имела отношения к самому взрыву. При этом основная часть проблем легла на четверть территории Беларуси, и страна до сих пор борется с последствиями катастрофы.

Украинские чиновники не подтверждали информацию, на которую ссылается Лукашенко.

Напомним, в Беларуси с 30 сентября начался новый этап проверки военных подразделений, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС. Основное внимание уделяется готовности воинских частей ВВС и ПВО к выполнению задач.

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