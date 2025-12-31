- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 2 мин
Лукашенко рассказал, как спасал Путина от "покушения", когда он уже "собирал чемоданы"
Белорусский диктатор придумал «теракт» против российского президента, об угрозе которого ему якобы доложила его разведка.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как спасал российского президента Владимира Путина от «покушения», которое по его мнению, могло произойти во время поездки хозяина Кремля в ЮАР на саммит БРИКС.
Этой историей белорусский диктатор поделился с местными пропагандистами, передает государственное агентство БелТА.
По словам Лукашенко, перед саммитом БРИКС в ЮАР Путин уже «собирал чемоданы», когда он его отговорил от поездки. Он уточнил, что состоялся «такой дружеский, братский разговор, [как] старшему брату [говорил]».
Белорусский вассал Путина буквально процитировал разговор, который у него состоялся с хозяином Кремля: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» — «Ты что, собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня же там ждут» — «Ты что! Война идет!» — «Ну они же не такие бешеные уже, не такие бешеные». — «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Незачем туда ехать!».
Как известно, в августе 2023 года Путин действительно не полетел на саммит БРИКС в ЮАР из-за угрозы его ареста по ордеру МУС из-за военных преступлений в Украине. Однако об этом Лукашенко, конечно, не упомянул.
«Полетел Лавров тогда. Может, не потому что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», — сказал Лукашенко.
Рассказывая эту байку, белорусский диктатор придумал «теракт» против российского президента, об угрозе которого ему якобы доложила его разведка.
«Наша разведка, молодцы, они в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — рассказал Лукашенко.
Завершая свою историю о «спасении» Путина, белорусский диктатор высказал мнение, что «все они на Западе» понимают, что если «убрать Путина — все будет по-другому», и к этому следует серьезно относиться.
Кстати, Путин, которого действительно на саммите БРИКС в ЮАР заменил глава МИД РФ Сергей Лавров, тогда не дал вразумительного объяснения своего отсутствия, отметив лишь, что его присутствие в России «важнее».
Напомним, недавно глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров обвинил Украину в том, что беспилотники Сил обороны якобы атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области.
Институт изучения войны (ISW) поставил под сомнение правдивость заявлений об атаке на резиденцию Путина, указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.