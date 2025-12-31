Лукашенко рассказал, как спасал Путина от "покушения", когда он уже "собирал чемоданы"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как спасал российского президента Владимира Путина от «покушения», которое по его мнению, могло произойти во время поездки хозяина Кремля в ЮАР на саммит БРИКС.

Этой историей белорусский диктатор поделился с местными пропагандистами, передает государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, перед саммитом БРИКС в ЮАР Путин уже «собирал чемоданы», когда он его отговорил от поездки. Он уточнил, что состоялся «такой дружеский, братский разговор, [как] старшему брату [говорил]».

Белорусский вассал Путина буквально процитировал разговор, который у него состоялся с хозяином Кремля: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» — «Ты что, собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня же там ждут» — «Ты что! Война идет!» — «Ну они же не такие бешеные уже, не такие бешеные». — «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Незачем туда ехать!».

Как известно, в августе 2023 года Путин действительно не полетел на саммит БРИКС в ЮАР из-за угрозы его ареста по ордеру МУС из-за военных преступлений в Украине. Однако об этом Лукашенко, конечно, не упомянул.

«Полетел Лавров тогда. Может, не потому что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», — сказал Лукашенко.

Рассказывая эту байку, белорусский диктатор придумал «теракт» против российского президента, об угрозе которого ему якобы доложила его разведка.

«Наша разведка, молодцы, они в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — рассказал Лукашенко.

Завершая свою историю о «спасении» Путина, белорусский диктатор высказал мнение, что «все они на Западе» понимают, что если «убрать Путина — все будет по-другому», и к этому следует серьезно относиться.

Кстати, Путин, которого действительно на саммите БРИКС в ЮАР заменил глава МИД РФ Сергей Лавров, тогда не дал вразумительного объяснения своего отсутствия, отметив лишь, что его присутствие в России «важнее».

Напомним, недавно глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров обвинил Украину в том, что беспилотники Сил обороны якобы атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области.

Институт изучения войны (ISW) поставил под сомнение правдивость заявлений об атаке на резиденцию Путина, указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.