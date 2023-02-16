Лукашенко рассказал, о чем будет говорить с Путиным во время встречи "за закрытыми дверями"

В пятницу, 17 февраля, запланирована встреча российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Самопровозглашенный президент РБ рассказал, какие вопросы будут обсуждаться в повестке дня.

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции в четверг, 16 февраля, передает провластное белорусское издание "Белта".

По словам белорусского фейкового президента, среди тем встречи – вопросы экономического, политического и, конечно, военного характера. В этом контексте Лукашенко и Путин обсудят общую группировку в Беларуси.

"Мы будем обсуждать вопросы безопасности, обороны. Но главное — обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами В первую очередь, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению – как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы будем все вопросы обсуждать", – рассказал он.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко зовет Байдена в Минск на разговор с Путиным, чтобы "окончить войну". Он даже готов прислать Байдену, который 20-22 февраля будет находиться в Польше, собственный самолет.

ПАСЕ поддерживает трибунал над Путиным и Лукашенко!

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