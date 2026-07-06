Лукашенко рассказал о загадочном «враге», против которого собирается воевать: «Головы не склоним»

Александр Лукашенко

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что его народ не будет воевать, однако «перед врагом головы склонять не намерен», но кто для него «враг», он не уточнил.

Об этом сообщает близкое к окружению диктатора Беларуси Белта.

Он придумал некую «международную партию войны», которая, якобы, всеми силами пытается затягивать вооруженное противостояние РФ в Украине. Также он добавил, что Беларусь якобы хочет мирного урегулирования, но войну Путина называет «конфликтом».

Реклама

«Наш союз с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, плохо, что война идет в Украине. Международная „партия войны“ этого не хочет», — сказал он.

Угроза нападения Беларуси на Украину — что известно

Несмотря на заявления Лукашенко, что он не будет воевать против Украины, в Беларуси завершают строительство военных дорог, а также базы для оружия и топлива у украинской границы. По информации Украины, в российских документах это строительство связывается с задачами так называемой «сво».

До этого Лукашенко заявил, что к нему на переговоры будто бы приезжали «представители Зеленского». Он грозно предупредил их, что будет, если Белоруссия попытается втянуть в войну.

Новости партнеров