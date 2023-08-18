Лукашенко рассказал, против каких стран может применить ядерное оружие: "Мы не будем медлить"

Беларусь готова использовать ядерное оружие, предоставленное близким союзником Россией, в случае внешней "агрессии", заявил 17 августа самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, поскольку напряженность вокруг границ страны со странами НАТО растет.

Об этом пишет CNN.

Минск играет ключевую роль в войне России в Украине, Москва использует Беларусь как одну из своих стартовых площадок для вторжения в начале 2022 года, а совместные российско-белорусские военные учения в прошлом году усилили опасения, что белорусские войска могут присоединиться к российским силам в конфликте.

В июне сообщалось, что российские ядерные боеголовки были доставлены в Беларусь для сдерживания, по словам президента России Владимира Путина.

В одном интервью белорусскому информагентству Лукашенко заявил, что Беларусь "никогда не будет втянута в эту войну", если украинцы не пересекут ее границу. Но он добавил: "Мы будем продолжать помогать России, она наш союзник".

Он также предупредил, что в случае провокации, особенно со стороны соседних стран НАТО, таких как Польша, Литва и Латвия, Беларусь "немедленно ответит всем, что у нас есть", включая ядерное оружие.

Неизвестно, сколько российского ядерного арсенала было перевезено в Беларусь в последнее время, а американские и западные официальные лица публично не подтвердили факт передачи любого оружия — хотя чиновники из Агентства разведки Министерства обороны США (DIA) заявили, что у них нет “никаких причин сомневаться. ” в заявлении Путина.

Во время интервью Лукашенко выдал, что если Беларусь подвергается нападению, “мы не будем медлить, ждать и все остальное. Будем использовать весь арсенал нашего оружия для сдерживания.

«Мы привезли сюда ядерное оружие не для того, чтобы напугать кого-то, — добавил он. — Да, ядерное оружие является сильным сдерживающим фактором. Но это тактическое ядерное оружие, а не стратегическое. Поэтому мы применим ее немедленно, как только против нас начнется агрессия”.

В июле чиновники DIA заявили, что они не верят, что Лукашенко будет иметь какой-то контроль над арсеналом, который, скорее всего, будет полностью подконтролен России.

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