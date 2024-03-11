Лукашенко снова активизировался: в Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности

Военные части и подразделения ВС Беларуси будут выведены в районы для проведения проверки.

В Вооруженных силах Беларуси приступили к проверке боевой готовности соединений и воинских частей.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" у границ Беларуси, поэтому "огромное внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".

"Учитывая сложившиеся условия, в Вооруженных Силах с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. В рамках преданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий", — заявил он.

Гулевич добавил, что в дальнейшем мероприятия комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств для проведения проверки.

Напомним, НАТО проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны.

Читайте ведущие новости сегодня: