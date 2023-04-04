Лукашенко снова летит к Путину в Кремль: проведут встречу за "закрытой дверью"

Накануне, 5 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5-6 апреля снова посетит Москву и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.
Отмечается, что в Москве 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, участники которого рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.
"Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на будущий период", — говорится в сообщении.
А накануне 5 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней два диктатора обсудят:
- "широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС,
- импортозамещение,
- углубление кооперации,
- развитие высокотехнологичных отраслей,
- международную обстановку,
- принимаемые меры по обеспечению безопасности".
В Беларуси проверяют боеготовность армии
Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить боеготовность армии. В ночь на 4 апреля военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ отправились в назначенный район для выполнения задач.
Во вторник, 4 апреля, белорусские военные прибыли на один из полигонов России для учений на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", способных использовать ракеты в ядерном исполнении.
Накануне, 3 апреля, российское военное командование заявило о начале авиационных учений, начавшихся на востоке Калининградской области.
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