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Лукашенко снова летит к Путину в Кремль: проведут встречу за "закрытой дверью"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Лукашенко снова летит к Путину в Кремль: проведут встречу за "закрытой дверью"

Фото: Associated Press

Накануне, 5 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5-6 апреля снова посетит Москву и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Отмечается, что в Москве 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, участники которого рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.

"Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на будущий период", — говорится в сообщении.

А накануне 5 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней два диктатора обсудят:

  • "широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС,
  • импортозамещение,
  • углубление кооперации,
  • развитие высокотехнологичных отраслей,
  • международную обстановку,
  • принимаемые меры по обеспечению безопасности".

В Беларуси проверяют боеготовность армии

Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить боеготовность армии. В ночь на 4 апреля военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ отправились в назначенный район для выполнения задач.

Во вторник, 4 апреля, белорусские военные прибыли на один из полигонов России для учений на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", способных использовать ракеты в ядерном исполнении.

Накануне, 3 апреля, российское военное командование заявило о начале авиационных учений, начавшихся на востоке Калининградской области.

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Дата публикации
Просмотры
270
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