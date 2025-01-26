Лукашенко снова пригрезилось нападение Польши на Украину: чем и кому он угрожает

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно пригрозил Польше, поскольку ему померещилось, что соседнее государство намерено захватить западную Украину.

Об этом он заявил белорусским пропагандистам после того, как проголосовал на так называемых выборах президента, которые в воскресенье, 26 января, проводятся в Беларуси.

Белорусский диктатор утверждает, что Польша проводит агрессивную политику по отношению к Беларуси, претендуя на ее западные области, а также на западную Украину.

“Воевать хотите? Ну, не нужно этого делать. Вы готовы зайти в западную Украину? Попробуйте только. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией”, — пригрозил Лукашенко своим воображаемым врагам.

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При этом самопровозглашенный белорусский лидер начал цинично защищать целостность украинского государства, забыв о своей поддержке оккупации Россией части восточных и южных украинских областей.

“Не нужно лезть в Украину. Западная Украина – это Украина, она уже никогда не будет Польшей. Так же, как западная Беларусь”, — сказал он.

Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко уже не в первый раз делает схожие заявления.

Еще в июне 2022 года белорусский диктатор заявил, что, мол, "украинцы попросят Россию и Беларусь защитить их от польской армии". Тогда он тоже придумал, что поляки хотят "захватить" запад Украины, чтобы окружить Беларусь.

В октябре 2024 года он снова грозно заявил, что если Польша предпримет попытки "оттяпать" запад Украины, Беларусь предоставит украинцам "поддержку".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что "в 2025 году будет какая-то развязка украинского конфликта".

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