Лукашенко снова привиделись "достижения Беларуси" – похвастался производством "разных типов оружия" (видео)

Александр Лукашенко похвастался, что, несмотря на санкции, Беларусь "производит много оружия".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции, Беларусь, не без помощи России, "производит различные типы вооружений, да еще и экспортирует их 57 странам".

Об этом Лукашенко заявил на совещании по финансированию закупок продукции военного назначения 27 февраля.

"Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам нужно – я имею в виду оружие, "железо" – мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего – хвала тем, кто сохранил доставшееся нам от Советского Союза производство. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения", — рассказал самопровозглашенный президент.

Лукашенко также похвастался, что Беларусь "успешно разрабатывает современные образцы вооружения" не только по тем направлениям, где имеет "научно-техническое наследие и компетенции", но и осваивает "новые востребованные направления — реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы".

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме в Беларуси произошли два взрыва. Повреждение мог получить разведывательный самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС.

Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что в стране могут мобилизовать 1,5 млн человек.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что литовцы и поляки "хотят" иметь такую же диктатуру, которую он создал в своей стране.

Читайте также: