Лукашенко сообщил о перенесенном "Омикроне", заявив, что человечество "скотилось к обычному гриппу"

"Омикрон" прошел у Лукашенко легко.

Александр Лукашенко рассказал, что снова переболел коронавирусом. В этот раз Лукашенко заразился штаммом "Омикрон".

Об этом пишет БЕЛТА.

По словам Лукашенко, "Омикрон" он перенес легко, "на ногах". Заметил инфицирование только в конце, когда "какой-то тест был сделан".

"Мы замечаем, что этот Омикрон — это совсем другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который второй раз — уже этим омикроном — переболел", — сказал Лукашенко.

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Напомним, 28 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел COVID-19.

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