Лукашенко создает свою частную военную компанию из "вагнеровцев": для каких приказов

Основная задача ЧВК – привлечение их для противодействия оппозиции в Беларуси.
Беларусь создает собственную частную военную компанию на базе российских наемников "вагнеровцев" – ЧВК "ГардСервис".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Всем "вагнеровцам" в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", — сказано на сайте центра.
Отмечается, что бойцы "ГардСервис" тренируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо". Основная задача ЧВК – привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Лукашенко.
Там напоминают, что "ГардСервис" создан специальным указом Лукашенко 2019 года и постоянно сотрудничает с террористами из ЧВК "Вагнер".
Как информировала ранее мониторинговая группа "Гаюн", в Беларуси было демонтировано более половины лагеря "Вагнера".
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