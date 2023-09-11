Лукашенко создает свою частную военную компанию из "вагнеровцев": для каких приказов

Основная задача ЧВК – привлечение их для противодействия оппозиции в Беларуси.

Беларусь создает собственную частную военную компанию на базе российских наемников "вагнеровцев" – ЧВК "ГардСервис".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Всем "вагнеровцам" в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", — сказано на сайте центра.

Отмечается, что бойцы "ГардСервис" тренируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо". Основная задача ЧВК – привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Лукашенко.

Там напоминают, что "ГардСервис" создан специальным указом Лукашенко 2019 года и постоянно сотрудничает с террористами из ЧВК "Вагнер".

Как информировала ранее мониторинговая группа "Гаюн", в Беларуси было демонтировано более половины лагеря "Вагнера".

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