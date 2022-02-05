Лукашенко спрогнозировал продолжительность войны с Украиной и похвалил военную мощь ОДКБ

В то же время белорусский "отец" уверен, что до вооруженного конфликта дело не дойдет.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что в случае войны украинская армия будет разгромлена через 3-4 дня, поскольку не получит никакой поддержки от Запада.

Об этом стало известно из опубликованных фрагментов разговора на YouTube-канале "Соловьев Live".

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать”, — сказал, в частности, Лукашенко.

Он также выразил убеждение, что до вооруженного конфликта не дойдет, поскольку никто не желает отказаться от мирной жизни и терпеть военные тяготы.

К тому же, по словам Лукашенко, страны НАТО не отважятся противостоять военной мощи Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая "проявила себя" во время недавних протестов в Казахстане.

"Пока они [США] там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша", — пригрозил белорусский диктатор.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о необходимости наращивания "миротворческого" потенциала ОДКБ. Объяснил он это тем, что находящиеся в Организации страны могут столкнуться с новыми вызовами. В состав этой военно-политической международной организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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