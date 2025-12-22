Лукашенко строит уникальный завод боеприпасов для РФ: детали секретного проекта

Владимир Путин и Александр Лукашенко / © Associated Press

В Беларуси стартовало закрытое строительство завода по производству артиллерийских снарядов для России. Проект под названием «Участок» может усилить огневые возможности агрессора в войне против Украины.

Об этом заявил представитель белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигарь, сообщает Укринформ.

В Беларуси продолжается возведение масштабного предприятия по производству артиллерийских и реактивных боеприпасов, которое будет работать на нужды вооруженных сил России. Строительство осуществляется в режиме секретности и предусматривает изготовление боеприпасов советских стандартов, предназначенных для дальнейшего применения в войне против Украины.

По имеющимся данным, проект называется «Участок» и был запущен в ноябре 2023 года. Он предусматривает организацию полного производственного цикла артиллерийских и реактивных боеприпасов калибров 122 и 152 мм.

«Конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины», — отметил Жигарь.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 г. Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию существенно укрепит материально-технические возможности российской вооруженной агрессии.

Проект был согласован в закрытом порядке по личному решению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Его оператором определено специально созданное предприятие — «Завод корпусных изделий».

Среди учредителей фигурируют компания «Волатавто» и государственное предприятие «Завод точной электромеханики», а общий надзор осуществляет Военно-промышленный комитет Беларуси.

«Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну», — заявил представитель BELPOL.

Производственные мощности размещены в Слуцком районе Минской области — на территории бывшего военного арсенала вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы.

Ранее появлялись предположения о строительстве закрытой военной базы, однако изучение документации свидетельствует, что речь идет именно о промышленном объекте.

«Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это — индустриальный объект», — подчеркнул Жигарь.

Поскольку Беларусь не имеет собственного производства ключевых компонентов для взрывчатых веществ, новый завод будет зависимым от внешних поставок. Основными партнерами в рамках проекта называют Россию и Китай.

«Россия поставляет технологические линии… Китай обеспечивает поставки линии заливного снаряжения… Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном», — сообщил Жигарь.

К слову, 18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже размещен в Беларуси и заступил на боевое дежурство. По словам самопровозглашенного президента, ракета интегрирована в систему обороны страны.