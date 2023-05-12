Лукашенко третий день нигде не появляется: СМИ подозревают серьезные проблемы со здоровьем

В пресс-службе белорусского диктатора никак не комментируют его состояние здоровья.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко почти перестал появляться в публичном пространстве в последнее время, а после участия в мероприятиях на 9 мая в Москве вообще исчез.

Об этом пишет издание " Зеркало ", проанализировавшее поведение Лукашенко.

Издание пишет, что во время мероприятий в Москве он не смог самостоятельно против 300 метров пешком, а по возвращении в Минск отказался произнести свою традиционную речь.

Начиная с 9 мая Лукашенко больше ни разу не заявлялся в публичном пространстве, хотя раньше его график был достаточно стабилен.

В пресс-службе белорусского диктатора никак не комментируют его состояние здоровья и отсутствие на официальных мероприятиях.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин боится реального состояния здоровья Лукашенко, который, очевидно, сильно болен.

Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе с Владимиром Путиным.

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