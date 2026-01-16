Лукашенко устроил внезапную масштабную проверку войск Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать масштабную проверку боеготовности вооруженных сил. Военные будут отрабатывать противодействие беспилотникам и развертывание техники со складов хранения.

Подробности озвучил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет иметь комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — сообщил Вольфович.

Он уточнил, что во время проверки учитывается опыт «специальной военной операции» — то есть войны России против Украины — и его применение в войсках. В частности, будут оценивать уровень охраны воинских частей и готовность к противодействию современным средствам поражения, в частности беспилотникам.

Также госсекретарь Совета безопасности отметил, что план проверки согласован Лукашенко, который намерен лично присоединиться к процессу.

«Президент сказал, что лично будет участвовать в ходе этой проверки, но какие (это будут — ред.) части и в какое время — он определит сам», — сказал Вольфович.

Первым объектом инспекции стала воинская часть технического обеспечения — одна из крупнейших в составе вооруженных сил, где хранятся образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

К слову, в декабре стало известно, что Россия, вероятно, развернула новейшие гиперзвуковые ракеты «Орешник», способные нести ядерные заряды, на заброшенной авиабазе вблизи города Кричев на востоке Беларуси. Американские исследователи, анализируя спутниковые снимки Planet Labs, с вероятностью 90% обнаружили там признаки стратегической ракетной базы: замаскированные пусковые площадки и железнодорожные пункты перевалки.

На тот момент глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал развертывание комплекса «Орешник» в Беларуси частью психологической игры и ядерного сдерживания. По его словам, демонстративность и пафос этих действий свидетельствуют не о подготовке к удару, а о попытке запугать Украину и Запад.