Лукашенко уверен, что в Украине его поддержит 90 процентов населения и готов перейти границу

Лукашенко уверен, что в Украине его поддержит 90 процентов населения и готов перейти границу

Самопровозглашенный белорусский президент пригрозил "мирным" вторжением, чтобы сделать Украину "украинской".

Белорусский лидер Александр Лукашенко утверждает, что готов перейти границу с Украиной,чтобы навести порядок в соседней стране и получить поддержку 90 процентов украинцев.

Об этом он заявил во время пресс-конференции "Большой разговор с президентом", трансляция которой 9 августа ведется на YouTube.

На реплику одного из журналистов, который заметил, что, согласно социологическим опросам, Лукашенко в Украине поддерживает почти 40 процентов населения, самопровозглашенный президент Беларуси отреагировал неожиданной обещанием.

"Вы дошутитесь до того, что я рискну и переступлю границу [с Украиной] без оружия. И у меня будет не 40% [поддержки] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем... Не для того, чтобы захватить, а чтобы сделать Украину украинской ", — заявил Лукашенко.

При этом он заверил, что вооруженной агрессии со стороны Беларуси украинцам не надо бояться.

"Меньше вы должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость, пока вы первые не ступите с оружием на территорию Беларуси", — пообещал Лукашенко.

Напомним, на этой же пресс конференции белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие.

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