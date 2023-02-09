Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба и сделал кадровые перестановки среди командования

Последние кадровые изменения в военном блоке Белоруссии произошли 12 января 2023 года.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новые кадровые назначения в военном блоке.
Соответствующие указы глава государства подписал 9 февраля.
Так, Лукашенко назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных сил – начальником управления связи Генерального штаба.
На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.
Глава государства также уволил генерал-майора Игоря Короля с должности первого заместителя начальника Генерального штаба и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия.
Отметим, что последние кадровые изменения в военном блоке произошли 12 января 2023 года.
Добавим, что, по словам белорусского оппозиционера, режим Лукашенко развалится раньше, чем Путина. ВСУ на фронте может привести к ослаблению режимов Лукашенко и Путина, а победа Украины станет для них катастрофой.
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