Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба и сделал кадровые перестановки среди командования

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новые кадровые назначения в военном блоке.

Соответствующие указы глава государства подписал 9 февраля.

Так, Лукашенко назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных сил – начальником управления связи Генерального штаба.

На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.

Глава государства также уволил генерал-майора Игоря Короля с должности первого заместителя начальника Генерального штаба и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия.

Отметим, что последние кадровые изменения в военном блоке произошли 12 января 2023 года.

Добавим, что, по словам белорусского оппозиционера, режим Лукашенко развалится раньше, чем Путина. ВСУ на фронте может привести к ослаблению режимов Лукашенко и Путина, а победа Украины станет для них катастрофой.

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