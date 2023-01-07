Лукашенко в любой момент может объявить мобилизацию в Беларуси – заявление оппозиции

Однако около 85% белорусов выступают против войны, поэтому мобилизация может привести к новым массовым протестам.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в любой момент объявить мобилизацию и присоединиться к войне России против Украины.

Об этом экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко заявил в интервью немецкому изданию RND.

"Учет всех призывников в Беларуси практически завершен", – сообщил политик.

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Он убежден, что белорусскому диктатору нужно только нажать кнопку по приказу из Кремля, чтобы начать мобилизацию.

Латушко также рассказал, что по данным его источников в Минске, почти всех работников МВД страны попросили сдать паспорта. Такие же данные поступили из разных городов Беларуси.

"Это значит, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", – обратил внимание оппозиционер.

В контексте мобилизации политик акцентировал и на неизменном росте российского военного присутствия в Беларуси: и живой силы, и техники.

Латушко также заявил о "стратегической ошибке" Запада, уже полгода не обращающего внимания на Лукашенко: "Никаких новых санкций не вводится, никакого давления не оказывается". По мнению экс-министра, самопровозглашенный президент таким образом выиграет время для подготовки к участию в наступлении на Украину с севера.

Издание напомнило, что в середине октября 2022 года Латушко заявлял о возможном наступлении на Украину из Беларуси весной 2023 года (возможно, в марте). Политик озвучивал информацию, что к тому времени россияне хотят разместить в Беларуси 120 тыс. солдат.

Оппозиционер рассказал, что Лукашенко хочет попытаться увеличить численность своей армии с 65 до 100 тыс. военных до весны 2023 года. В то же время, по данным Латушко, около 85% белорусов выступают против войны, поэтому мобилизация может стать спусковым крючком для новых массовых протестов.

Возможная мобилизация в Беларуси

Напомним, несколькими днями ранее в Сети появилось видео из Беларуси, как мужчин призывного возраста вызывают в военкоматы "для уточнения учетных данных" через объявление на вокзале.

Отметим, что еще в середине декабря 2022 года полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант информировал, что Россия в Беларуси фактически проводит определенную форму мобилизации, в рамках которой мужчины должны стать на военный учет, а их выезду из страны всячески пытаются помешать.

В частности, известно, что в ноябре 2022 года в белорусском городе Барановичи военкомат вызвал всех военнообязанных на "плановую проверку" учетных данных по поручению Лукашенко.

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