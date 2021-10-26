Лукашенко в маске поразмышлял о соблюдении карантина белорусами и рассказал о закупке вакцин

Лукашенко в маске поразмышлял о соблюдении карантина белорусами и рассказал о закупке вакцин

Лукашенко заметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно.

Александр Лукашенко заявил, что завозить в Белорусь западные вакцины от COVID-19 не имеет смысла. В то же время, он уже поддерживает масочный режим, хотя раньше и пренебрегал карантинными ограничениями, и призывает людей вакцинироваться.

Об этом он заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы, сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко отметил, что завезенные в Беларусь российская и китайская вакцины от COVID-19 мол зарекомендовали себя лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты.

"К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги бессмысленно", — высказался Лукашенко.

Александр Лукашенко также высказался о масочном режиме, отметив, что никогда не был против масок, но считает, что культура использования защитных средств есть только у врачей. По его мнению, граждане не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации, поэтому использование ими масок неэффективно.

"Я был бы рад, если бы люди, находящиеся в зоне риска, тоже в помещениях одевали маски. Но маска – это их дело. Вот здесь мы тем более не должны настаивать. Нужно – люди оденут. Мое железное требование – никого не заставлять", – сказал он.

Такой же принцип Лукашенко придерживается вакцинации. По его словам, прививка спасает от заболевания и помогает легче перенести инфекцию, но вакцинация должна быть добровольной.

"Вы доказали на практике: провакцинировался – меньше болеешь... Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину – это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее Лукашенко заявлял, что считает ситуацию вокруг пандемии "психозом и глупостью".

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