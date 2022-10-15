Лукашенко вдруг заговорил о необходимости переговоров Украины и России

Лукашенко подчеркнул, что из-за войны России против Украины сегодня погибают тысячи людей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо остановить конфликт в Украине и вернуться к переговорам.

Об этом он сказал в интервью американской телекомпании NBC.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — заявил вдруг Лукашенко.

Тем временем в Беларусь в ночь на субботу, 15 октября, прибыли первые эшелоны с военными агрессора России. Это солдаты, входящие в состав совместной региональной группировки войск Союзного государства.

Угроза для Украины с Беларуси

Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. Самопровозглашенный президент Беларуси издал очередной бред о том, что Украина якобы готовилась "нанести" удары по Беларуси.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в Беларуси сегодня уже находится около тысячи солдат армии РФ. По его словам, украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси.

Впоследствии "президент" Лукашенко решил ввести в стране контртеррористические меры. Мол, делается это в "связи с обострением по периметру границы". Военный эксперт Петр Черник считает, что такое решение белорусского диктатора – это обычный пропагандистский эффект.

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