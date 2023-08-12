Лукашенко внезапно поручил наладить отношения с Польшей: что ему ответили в МИД страны

В МИД Польши отреагировали на неожиданное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы желании улучшить отношения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных – более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси", – отметил замминистра Яблонский.

По его словам, это решения, которые принимают только люди у власти Беларуси.

"У нас нет и никогда не было враждебных намерений относительно Беларуси. Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью. Напротив, мы хотели бы, чтобы они были как можно добрее, но именно белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что у нас плохие отношения. Беларусь – это просто страна, которая враждебна Польше", – добавил заместитель главы МИД Польши.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что дал поручение своим дипломатам и правительству улучшить отношения с Польшей, хотя до этого обвинял Варшаву в разрешении агрессии.

В частности, 30 июня он пригрозил нанести удары "по центрам принятия решений" на Западе.

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