Лукашенко внезапно поздравил украинцев с Днем Независимости и дал совет о "языке мира"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба".

Об этом говорится на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко, который в 2022 году разрешил российским оккупантам со своей территории наступать на Киев, в 2024 году пожелал украинцам "мирного неба, благополучия и гражданской солидарности".

"Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", — говорится в поздравлении белорусского диктатора.

Также самопровозглашенный президент Беларуси посоветовал украинцам "говорить на языке мира для будущего всех славянских государств, потому что альтернативы этому нет".

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь развернула авиацию и войска ПВО вблизи украинской границы. Это произошло после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что почти треть белорусских войск будет размещена вдоль границы с Украиной.

Читайте также: