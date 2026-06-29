Лукашенко внезапно прилетел к Си Цзиньпину и заявил о «неразлучных друзьях» (видео)

Лукашенко и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с Путиным прибыл в Китай на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая и БелТА.

О чем договаривались Беларусь и Китай

В ходе переговоров Лукашенко заявил о «глобальном сотрудничестве с Китаем». Более того, он заявил, что Беларусь и КНР являются «неразлучными друзьями».

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Лукашенко поблагодарил Си за то, что по всем направлениям экономического развития Беларусь использует китайские технологии, упомянув индустриальный парк «Большой камень», основная часть иностранных инвестиций в который приходится на китайские компании.

«Мы с вами постоянно обмениваемся мнениями о международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам нужно продолжать эти контакты и дальше», — сказал белорусский диктатор.

Кроме того, Лукашенко заявил, что якобы «белорусско-китайские отношения переживают исторический пик» и что это то, о чем он «мечтал».

«Китай и Беларусь — неразлучные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и наша дружба только укрепляется», — заявил он.

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После визита в Китай Лукашенко посетит еще три страны Восточной и Юго-Восточной Азии, отыскивая «масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах».

Переговоры Путина и Лукашенко — что известно

Накануне Лукашенко и Путин провели двухдневные переговоры за закрытыми дверями. Политолог Вадим Денисенко обратил внимание, что эта встреча ознаменовалась абсолютной информационной тишиной и показательным отсутствием традиционных совместных заявлений и фотографий.

Он также упомянул о китайском факторе — жесткой позиции Пекина. Политолог вспомнил, что во время недавнего визита китайской делегации в Минск Лукашенко было передано личное послание, в котором китайский лидер Си Цзиньпин, вероятно, четко очертил «пределы дозволенного» для его режима.

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