Лукашенко впервые за 17 лет прилетел с визитом в Иран: с кем и зачем будет встречаться

Ключевой темой взаимодействия Беларусь называет "экономическое сотрудничество".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Иран впервые за 17 лет.
Об этом пишут белорусские пропагандисты из государственного агентства БелТА.
Добавим, что Лукашенко в Иране в третий раз.
Как сообщает провластное белорусское агентство, в Тегеране 13 марта глава РБ переговорит с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
По информации источника, главной темой переговоров станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси будет встречаться с представителями Ирана как в "узком, так и расширенном кругах".
"Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", — сообщила пресс-служба Лукашенко.
В Иране белорусский диктатор Лукашенко будет встречаться с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов заявил, что РБ ожидает "полноформатного политического диалога" с Ираном, а также "экономического сотрудничества".
Напомним, в конце февраля Лукашенко посетил Китай. Там он встречался с главой КНР Си Цзиньпином. Впоследствии руководители подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.
Читайте также: