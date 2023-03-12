Лукашенко впервые за 17 лет прилетел с визитом в Иран: с кем и зачем будет встречаться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Иран впервые за 17 лет.

Об этом пишут белорусские пропагандисты из государственного агентства БелТА.

Добавим, что Лукашенко в Иране в третий раз.

Как сообщает провластное белорусское агентство, в Тегеране 13 марта глава РБ переговорит с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

По информации источника, главной темой переговоров станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси будет встречаться с представителями Ирана как в "узком, так и расширенном кругах".

"Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

В Иране белорусский диктатор Лукашенко будет встречаться с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов заявил, что РБ ожидает "полноформатного политического диалога" с Ираном, а также "экономического сотрудничества".

Напомним, в конце февраля Лукашенко посетил Китай. Там он встречался с главой КНР Си Цзиньпином. Впоследствии руководители подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

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