Лукашенко впервые за 6 дней появился на публике: как выглядит диктатор (фото)

Пропагандисты Лукашенко уверяют, что диктатор сегодня "работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 6 дней появился на публике.

Приближенный к режиму Лукашенко провластный телеграмм-канал "Пул Первого" опубликовал фото белорусского диктатора в военной форме.

В издании уверяют, что Лукашенко сегодня "работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО".

"(Лукашенко. – Ред.) Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Мероприятие начинается прямо сейчас. Скоро подробности", – говорится в сообщении.

Между тем в Сети заметили, что, как и на параде в Москве 9 мая, самопровозглашенный президент Беларуси, снова появился с забинтованной рукой.

Уже не первый раз в Сети замечают бинты на руках диктатора / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина. В Сети стали писать, что ему стало плохо. Поведение "бацьки" дома еще больше усилило подозрения.

В Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью. После этого на несколько дней диктатор скрылся с информационного поля. Вчера, 14 мая, он не появился на Дне государственного флага Беларуси

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-то вирус, возможно, COVID-19. Впоследствии в этом же издание написали, что у самопровозглашенного президента может быть инфекционно-аллергический миокардит.

Также СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

Между тем, эксперты уже высказывают гипотезы, кто придет к власти в случае смерти Лукашенко и что будет дальше с Беларусью.