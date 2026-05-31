Лукашенко вслед за Путиным напугал Армению «украинским сценарием»: детали заявления

Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Армении следует быть «очень осторожной», чтобы не повторить путь Украины. Его слова прозвучали на фоне парламентских выборов в Армении и дискуссий о возможном уходе страны из Евразийского экономического союза.

Об этом Лукашенко сказал журналистам после саммита Евразийского экономического союза в Астане, сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Армении сейчас звучит много заявлений из-за предстоящих парламентских выборов, запланированных на 7 июня. Он также упомянул разговоры о возможном выходе Еревана из ЕАЭС и курсе на сближение с Европейским Союзом.

Реклама

«Армянам нужно быть очень осторожными, чтобы, не дай Бог, не повторить случившееся в Украине… В Украине все именно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, только что вышедшие из одной войны, не попали в затруднительное положение из-за этого. Не надо торопиться. Нужно просто подумать, нужно быть мудрыми людьми», – заявил Лукашенко.

Таким образом, белорусский лидер фактически повторил риторику Владимира Путина, который ранее также угрожал Армении «украинским сценарием» из-за ее стремления к евроинтеграции.

Россия давит на Армению перед выборами

Ранее российский правитель Владимир Путин заявлял, что Армения может якобы столкнуться с рисками, подобными событиям в Украине, если продолжит движение в сторону Европейского Союза.

В Кремле в очередной раз повторили тезис, что кризис в Украине якобы начался из-за стремления Киева к евроинтеграции. Именно так Москва годами пытается оправдывать агрессию против Украины, оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Реклама

Заявления Путина и Лукашенко раздались на фоне активизации российского давления на Армению перед парламентскими выборами. В публичном пространстве все чаще обсуждается возможность выхода страны из ЕАЭС и изменение внешнеполитического курса.

Россия обычно резко реагирует на попытки стран постсоветского пространства дистанцироваться от ее влияния. В случае с Арменией Кремль использует как политические заявления, так и угрозы «украинскому сценарию», пытаясь сдержать Ереван от сближения с ЕС.

Новости партнеров